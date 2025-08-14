Alle Terme di Riolo è andato in scena nei giorni scorsi un “gemellaggio” che ha coinvolto i centri estivi di Solarolo e Riolo Terme gestiti dall’associazione Vivilpaese. I bambini e le bambine partecipanti ai due campus si sono ritrovati alla struttura termale per una visita guidata a cura del direttore marketing Emanuele Salvatori e per un momento di divertimento e relax nella grande piscina termale.

«I nostri bambini – commentano i responsabili dei centri estivi – hanno vissuto una giornata all’insegna della connessione, della curiosità e, soprattutto, delle nuove amicizie in un clima sereno ed inclusivo. Tante sono state le curiosità e un invito a trascorrere, a fine campus, una giornata in piscina termale per divertirsi insieme. Il gemellaggio è un’occasione preziosa per imparare quanto sia importante condividere, collaborare e crescere insieme nel rispetto delle diversità che diventano sempre più ricchezza e opportunità per crescere in modo sano. Un’esperienza che ci ricorda che educare significa anche mettere in relazione, creando ponti tra realtà diverse e facendo nascere legami che uniscono».