Centri estetici a fianco dei parrucchieri: “Le misure di sicurezza da prendere non ci spaventano”

A fianco dell’appello dei parrucchieri per una riapertura anticipata dei saloni si sono schierati in questi giorni i centri estetici, i primi, probabilmente, a soffrire in questi mesi di chiusura la concorrenza sleale dell’abusivismo che ha continuato a portare nelle case, senza nessuna sicurezza certificata, i servizi offerti dai centri professionistici. Anche in questo caso le spese rischiano di essere eccessive in queste settimane e, come per i saloni di bellezza, un’apertura anticipata rispetto all’1 giugno è in fase di discussione in Regione. Sull’altro piatto della bilancia tuttavia c’è sempre il rischio di consentire troppe aperture e quindi avere troppe persone in giro rischiando di far ripartire il contagio