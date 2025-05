Lo scorso giovedì 15 maggio, presso la Residenza Bennoli di Solarolo, si è tenuta una cerimonia per festeggiare il centenario della signora Filomena Fanelli, nata il 15 maggio 1925. In occasione dell’importante traguardo, la signora Filomena è stata omaggiata con un momento di festa organizzato insieme ai suoi familiari – le figlie, le nipoti e i bisnipoti – e con la partecipazione del personale della struttura. Presente anche una rappresentanza dell’Amministrazione comunale e del mondo sindacale locale, che hanno voluto esprimere la vicinanza e gli auguri dell’intera comunità.

L’incontro si è svolto in un clima di gioia e affetto, per rendere omaggio a una cittadina che con la sua vita attraversa un intero secolo di storia, testimoniando valori di memoria e coesione sociale. L’Amministrazione comunale si unisce alle famiglie e agli operatori della Residenza nell’esprimere i più sentiti auguri alla signora Filomena Fanelli per il significativo traguardo dei suoi 100 anni.