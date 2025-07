Nella giornata di ieri il vice sindaco Eugenio Fusignani ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale ad una felice e commossa Ida Rava, che ha festeggiato il traguardo dei 100 anni.

Un momento semplice, celebrato nel cortile della parrocchia di San Michele, dove si è svolta una cerimonia animata anche dall’affetto di tante persone della frazione.

Ida era circondata dall’amore dei figli Bruno e Bruna, della nuora Carmela, dei suoi nipoti e pronipoti e da numerosi abitanti di San Michele, che con la loro presenza hanno voluto esprimere riconoscenza per una donna che è parte viva della memoria e del cuore della comunità.

“La nostra cara concittadina Ida Rava – ha detto il vicesindaco Fusignani durante il saluto – rappresenta un patrimonio umano e storico prezioso: un secolo di vita attraversato con dignità, forza e spirito di comunità. Questi momenti ci ricordano quanto valore ci sia nell’intreccio tra le generazioni, nel vivere insieme, nel prendersi cura gli uni degli altri. È questo, in fondo, il senso più autentico della vita in una comunità. A Ida i più sinceri auguri e un grazie per la testimonianza di vita che continua a offrire a tutti noi”.