È il 9 dicembre la scadenza entro cui è d’obbligo per le famiglie selezionate compilare il questionario per la rilevazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025.

Le famiglie interessate sono quelle che hanno ricevuto la cartolina del rilevatore e pertanto sono invitate a contattare al più presto il numero indicato sulla cartolina oppure i numeri 0544 482840 – 0544 482860 per assistenza o per concordare la compilazione;

sono altresì coinvolte le famiglie che hanno ricevuto la lettera dell’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) con le credenziali di accesso e che quindi devono provvedere alla compilazione del questionario accedendo all’apposita pagina web.

Si fa presente che i rilevatori comunali sono attualmente in attività sul territorio e possono recarsi presso le abitazioni per effettuare l’intervista: sono incaricati ufficialmente dal Comune e sono muniti di tesserino di riconoscimento.

I dati raccolti, trattati in piena riservatezza, sono fondamentali per aggiornare le statistiche ufficiali sulla popolazione e sulle abitazioni.

La compilazione del questionario è un obbligo di legge per le famiglie e gli individui selezionati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 322/89, e in caso di mancata risposta l’ISTAT comminerà una sanzione pecuniaria.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde ISTAT 1510 oppure l’Ufficio comunale di Censimento presso l’Ufficio Studi e Statistica (tel. 0544 482804 – mail: statistica@comune.ra.it).