Le famiglie selezionate per la rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025 sono chiamate a provvedere quanto prima alla compilazione del questionario.

Si tratta di:

Famiglie che hanno ricevuto la cartolina del rilevatore : è obbligatorio completare la rilevazione entro il 18 novembre 2025 . Si invita quindi a contattare al più presto il numero indicato sulla cartolina oppure i numeri 0544 482840 – 0544 482800 per assistenza o per concordare la compilazione.

Famiglie che hanno ricevuto la lettera Istat con le credenziali di accesso: si prega di compilare il questionario entro il 9 dicembre 2025, accedendo all'apposita pagina web.

I rilevatori comunali sono attualmente in attività sul territorio e possono recarsi presso le abitazioni per effettuare l’intervista, sono incaricati dal Comune e muniti di tesserino di riconoscimento.

La partecipazione è obbligatoria per tutte le famiglie e gli individui selezionati. I dati raccolti, trattati in piena riservatezza, sono fondamentali per aggiornare le statistiche ufficiali sulla popolazione e sulle abitazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Numero Verde ISTAT 1510 oppure l’Ufficio Comunale di Censimento presso l’Ufficio Studi e Statistica (tel. 0544 482804 – mail: statistica@comune.ra.it).