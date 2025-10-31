Il Comune di Ravenna invita le famiglie selezionate per la rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025 a provvedere alla compilazione del questionario.

con le credenziali di accesso: si prega di compilare il questionario entro il , accedendo all’apposita pagina web https://raccoltadati.istat.it/questionario/. Famiglie che hanno ricevuto la cartolina del rilevatore: si invita a contattare il numero riportato sulla cartolina oppure i numeri 0544 482840-482800 per ricevere assistenza o concordare la compilazione.

La partecipazione è obbligatoria per le famiglie e gli individui selezionati. I dati raccolti, trattati in piena riservatezza, sono fondamentali per aggiornare le statistiche ufficiali sulla popolazione e sulle abitazioni.

Gli interessati potranno chiedere informazioni contattando il numero verde Istat 1510 oppure l’Ufficio comunale di censimento costituito presso l’Ufficio studi e statistica (tel. 0544-482804 – mail: statistica@comune.ra.it).