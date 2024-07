Grande successo per la cena solidale organizzata presso il Bagno Gildo di Cervia in occasione del sedicesimo compleanno di AMMP Associazione Morgagni Malattie Polmonari Odv. L’evento dal titolo “Insieme verso nuovi progetti”, si è tenuto venerdì 28 giugno e ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzioanli e associative, tra cui Matteo Buccioli, Presidente di AMMP Odv, Gianni Grandu, Vicesindaco di Cervia, e Achille Abbondanza, Consigliere Comunale di Cervia e socio di AMMP.

Prima della cena, i volontari di AMMP odv, insieme ai pazienti accorsi all’evento e una rappresentanza della giunta comunale di Cervia, tra cui il neo eletto Sindaco Mattia Missiroli, hanno compiuto tutti insieme una passeggiata a Cervia guidata da Achille Abbondanza, Consigliere di AMMP ODV. Il tragitto si è svolto disegnando idealmente e simbolicamente la forma di un polmone, per sottolineare l’importanza che l’attività fisica, unita al mutuo supporto e sostegno, hanno all’interno delle vite dei pazienti affetti da patologie rare polmonari.

“Il supporto dedicato a pazienti e caregiver è un impegno costante che la nostra Associazione intende portare avanti con forza, cercando sempre nuovi modi per condividere e ricordare a tutti l’importanza di un respiro. Perseguiamo queste finalità anche attraverso la nostra partecipazione diretta alla Federazione Italiana e alla Federazione Europea delle malattie rare polmonari” racconta Achille Abbondanza.

La serata è stata introdotta dal giornalista Marco Viroli, che ha presentato l’Associazione AMMP Odv, fondata nel 2008 dal Professor Venerino Poletti in memoria di Claudio Morgagni, detto Gano. Grazie alle donazioni di amici, familiari, e delle diverse realtà associative ed economiche del territorio con cui AMMP è entrata in contatto durante questi anni di attività, AMMP sostiene la ricerca scientifica sulle malattie rare polmonari, supporta i pazienti e le loro famiglie e promuove progetti di educazione e prevenzione rivolti ai giovani. Sempre Viroli ha sottolineato come AMMP Odv sia la più antica associazione in Italia dedicata a queste patologie, grazie anche alla collaborazione con l’UO di Pneumologia dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, eccellenza della sanità italiana.

“Porto i miei saluti e quelli del Professor Venerino Poletti – ha dichiarato Matteo Buccioli, Presidente di AMMP. – In occasione del sedicesimo compleanno di AMMP, ci tengo a ribadire l’importanza delle donazioni, che permettono la crescita della nostra Associazione, il supporto a numerosi progetti, oltre che l’acquisto di apparecchiature per il reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Forlì. Vorrei poi sottolineare il valore del volontariato nella prevenzione e sensibilizzazione e vorrei ringraziare tutti i presenti per il loro sostegno, di fondamentale importanza per la missione di AMMP. Grazie a ognuno di voi, possiamo continuare a fare la differenza nella lotta contro le malattie rare polmonari e a supportare i pazienti e le loro famiglie”.

Durante la serata sono stati ripercorsi i 16 anni dell’ Associazione, mostrando i risultati raggiunti in termini di progetti, di donazioni a supporto dei pazienti e della prevenzione, aspetto sempre più importante nella cultura dei giovani che necessitano di tutti gli strumenti per essere consapevoli della propria salute e potersi prendere cura di se stessi.