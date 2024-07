L’Associazione Tamburi Medioevali di Brisighella APS nel 2024 festeggerà i 40 anni di attività ininterrotta.

Per questo anno, oltre i lavori in sala in Via degli Asini n. 1, iniziati nel 2023 che porteranno ad avere una sede rinnovata come arredamenti ed una riorganizzazione degli spazi, ci siamo dedicati al rifacimento degli abiti e divise storiche che sono state presentate alle Feste Medioevali di Brisighella l’1 e il 2 Giugno.

Oltre a questo e a tutte le uscite in programma che contraddistinguono da sempre il nostro calendario estivo, quest’anno, per la ricorrenza dei 40 anni di attività, ci pregiamo di organizzare due eventi da noi pensati, organizzati e realizzati coinvolgendo anche altre associazioni di volontariato di Brisighella.

Qualche mese fa, sabato 4 maggio presso il Parco della Chiesa dell’Ossevanza di Brisighella, si è svolta una serata danzante dedicata alla musica, con un dj set, rivolto soprattutto ad un pubblico più giovane.

SABATO 27 LUGLIO sarà invece il culmine di questo 2024 con la Cena Medioevale presso il Convento Emiliani di Fognano aperta a tutta la cittadinanza. Un menù pensato ripercorrendo gli antichi fasti delle Feste Medioevali che furono, riprendendo le ricette di Tarcisio Raccagni. Lo Chef sará Pier Luigi Turci, il servizio – rigorosamente e autenticamente medioevale – sará a cura del Rione Verde di Faenza. Ci aspettiamo oltre 300 persone sedute a tavola, in una cornice suggestiva e allestita con scenografie medioevali e con tantissimi spettacoli tra cui l’Ordine della Torre di Enrica Piancastelli e i “Cafelulé” che metteranno in scena uno spettacolo di danza “in verticale”.

In questa serata cercheremo di ripercorrere insieme 40 anni del gruppo tamburi da un punto di vista differente. Siamo felici di coinvolgere e incontrare tutta la cittadinanza di Brisighella e tutte le persone a noi vicine.