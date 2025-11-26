A Faenza, il Salone delle Feste del Rione Verde ha allestito, su ricette d’epoca medioevale, un sontuoso banchetto inframezzato da narrazioni che hanno radici antiche: un tavolo allestito come era d’uso nel XV secolo, con posate in legno e stoviglie in terracotta, volontari in abiti d’epoca che hanno servito il cibo su grosse portantine in legno.

Un viaggio nel Medioevo, promosso dall’Accademia della Cucina Delegazione di Faenza che ha avuto larghissimo consenso dei soci intervenuti

Una serata nella storia che ha visto un susseguirsi di pietanze a tema, dalla “ Suppa in pagnotta” alla “Vianda arida alla franzosa cum fabe” al “Fianchetto di vitello rostito alla moda de li signori”.