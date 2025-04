Tanti applausi per gli atleti dello Sci Club Uoei Faenza che sono stati premiati nella tradizionale cena di fine stagione che si è svolta all’agriturismo Terre dei Calanchi in via Pideura a Brisighella.

I fratelli Alessandro e Aurora Bezzi, autori del miglior tempo nella gara dedicata, sono stati premiati dall’assessore allo sport Martina Laghi come campioni del 56esimo Campionato sociale.

Il ruolo sociale e formativo dell’attività sportiva è stato evidenziato anche dalle borse di studio, sotto forma di buoni acquisto di libri, messe a disposizione da Rina, sorella del compianto socio Sergino Morini. Sono stati consegnati ai fratelli Buzzi e ai due giovanissimi Giulia Mario (categoria “baby”) e Davide Lotto per la costante partecipazione alle gare.

Il presidente della sezione faentina dell’UOEI, Pier Giorgio Gulmanelli in un messaggio ha espresso “grandi complimenti per la vitalità dello Sci club UOEI e per l’impegno dei dirigenti” in particolare i coordinatori Alessandro Bubani, Marco Piazza e Stefano Montanari.

Gli atleti manfredi, dai ragazzi ai veterani, hanno contribuito con la partecipazione alle gare, a far sì che lo Sci Club Uoei Faenza si sia classificato al terzo posto valido per il “trofeo Raul Gaeta” dietro allo Sci Club Forlì e allo Sci Club Coriano nel XVIII Campionato Romagnolo che si è svolto su un programma ridotto a tre sole prove di slalom gigante disputate a Folgaria e Andalo a causa del maltempo che ha fatto annullare le altre gare.

Per l’Uoei Ski Team piazza d’onore dietro allo Sci Club San Marino per il trofeo giovani “memorial Agos Ghinassi”.

Lo Sci Club Uoei si è confermato con la vittoria nel Campionato Provinciale Interclub Ravenna, valevole il quarto“memorial Claudio Bondi” davanti allo Sci Club Orso Bianco.