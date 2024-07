Evento organizzato da Fabio Marzufero al fine di raccogliere fondi rivolti alle cure mediche, fisioterapiche e acquisto di attrezzature ginniche speciali. “Dedicheremo il concerto a Leonardo gratuitamente” comunica il duetto canoro e musicale “Claudio e Susy” i quali, si esibiranno la sera del 25 Luglio presso lo stabilimento balneare “ai Tamerici “ e con entusiasmo, invitano i cittadini a partecipare. Leonardo è un ragazzino di 14 anni grintoso e determinato.È affetto da sindrome atasso-spastica, una malattia che limita le prestazioni fisiche e,in conseguenza,riduce la sua qualità di vita a 360 gradi: dal movimento all’apprendimento cognitivo.

I suoi movimenti si presentano irregolari, tremolanti con traiettorie anormali nello spazio, determinando instabilità, disturbi nell’andatura e mancata coordinazione,Il tutto dovuto ad un problema di funzionalità del sistema nervoso il quale,compromette inoltre l’ambito visivo e del linguaggio con conseguente alterazione dell’apprendimento. Grazie alla continua presenza e determinazione dei genitori Matteo e Sonia,Leonardo acquisisce buoni risultati dati dalla perseveranza e l’attenzione datagli. “Non abbiamo supporti sufficienti, anche dal punto di vista economico in quanto, Leo percepisce una piccola indennità di frequenza solo nel periodo scolastico, né dal punto di vista medico e riabilitativo” dicono i genitori.

Aggiungendo inoltre: “Tutto quello che abbiamo fatto, stiamo e vorremmo fare risulta a carico familiare. Le terapie sono essenziali per il mantenimento e il miglioramento delle sue condizioni e soprattutto devono essere costanti nel tempo. E’ un ragazzo con una forza di volontà estrema, non possiamo mollare o cedere il passo. Tutto questo per potergli garantire la migliore qualità di vita e di autonomia che merita. Chiediamo quindi aiuto al fine di poter proseguire con la riabilitazione sia con vari terapisti sia autonomamente a casa,con ausili e attrezzature le quali, permettano di allenarsi al fine di essere supportato”. Antonio Tarantino e Natalia Dimitrova gestori dello stabilimento balneare “Ai Tamerici” di Marina di Ravenna, hanno risposto all’appello di Fabio Marzufero, dedicando una cena di beneficenza a Leonardo in programma per il 25 Luglio alle ore 20:00 ( menù pesce € 25 e menù bimbi €15 ). Parte del ricavato della cena sarà devoluto alle cure e all’acquisto di attrezzature necessarie a Leonardo.