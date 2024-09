L’E-Bistrot Faenza e Faventia Sales, ospitano un evento di stampo culinario e informativo con il nutrizionista Iader Fabbri e lo chef stellato Bobo Cerea, promosso dal club service faentino Round Table n.38.

La serata è in programma martedì 1° Ottobre dalle ore 20.15.

Nell’evento dal titolo A TAVOLA CON IADER “LIVE” si parlerà di Benessere, Longevità, Salute e Cucina. La cena sarà curata personalmente dal celebre Chef pluristellato Bobo Cerea, il quale delizierà i presenti con piatti raffinati e audaci combinazioni di sapori, trasformando ogni boccone in un viaggio gastronomico indimenticabile.

Iader Fabbri Romagnolo doc ed ex atleta, è un noto biologo nutrizionista e divulgatore scientifico.

Primo Nutrizionista a ideare un PODCAST / VODCAST dal titolo “A tavola con Iader” dove attraverso le interviste a personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport, tratta i temi della nutrizione e delle giuste strategie di Brain & Body Hacking per migliorare la performance psicofisica di tutti noi.

Tra i suoi clienti e testimonial figurano uomini e donne di successo, dell’imprenditoria e dello spettacolo, ma anche sportivi, come il campione del mondo di MotoGP Jorge Lorenzo, campioni olimpici, le nazionali di ciclismo e molti calciatori di Seria A.

È autore di bestseller con gli editori Mondadori e Cairo.

Roberto, detto Bobo, Cerea ha iniziato a lavorare fin da giovanissimo con passione e professionalità, sotto l’esperta guida del padre Vittorio, imparando rapidamente le tecniche e le basi della cucina di alta qualità e della tradizione, affiancando a questo un percorso di studio e applicazione sorretto dai tanti stages a cui ha partecipato.

Oggi insieme ai suoi fratelli, porta avanti la tradizione di famiglia nei ristoranti che portano il nome del padre Vittorio Cerea.

Grazie al generoso supporto dei promotori dell’evento, Round Table n.38 Faenza, Round Table Italia, al patrocinio del Comune di Faenza, al Dr. Iader Fabbri, a AIS Romagna, all’Istituto Alberghiero Riolo Terme, a E-work e a Faventia Sales, l’intero ricavato sarà devoluto all’acquisto di nuovi giochi per i bambini della scuola dell’infanzia il Girasole di via Calamelli, devastata dall’alluvione di Maggio 2023.

Tante sono anche le realtà imprenditoriali, locali e non, che hanno sposato la causa e sosterranno direttamente l’iniziativa promossa: La Fenice Catering, Agi Emea Srl, BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Moreno Motor Company, Gruppo Felsineo, Molino Naldoni, Badiali Pet Food, Azimut Investments – filiale di Faenza, E.R. Lux, Moscone Piadina, La Loggia Caffetteria Wine Bar, Tremonti Azienda Agricola, Menta e Rosmarino Società Agricola, Ca’ di Sopra, Poderi Morini.