Nei giorni scorsi l’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna ha ospitato la cena di beneficenza di Coop Alleanza 3.0. Infatti, per ribadire la vicinanza delle due realtà, i Consigli di Zona soci di Coop Alleanza 3.0, dell’area territoriale della Romagna, hanno scelto l’Opera di Santa Teresa come luogo in cui organizzare il tradizionale momento conviviale in vista delle Festività. Hanno partecipato ben 114 rappresentanti dei soci Coop, Don Alain Gonzàlez Valdès, direttore dell’Opera di Santa Teresa, Matteo Casadio, amministratore del Ramo ETS dell’Opera. Ad occuparsi del servizio c’erano i volontari di Santa Teresa e alcuni degli ospiti accolti alla Casa della Carità della fondazione, che danno il loro supporto nei servizi di carità, aiutando gli altri volontari anche come forma di riconoscenza per l’ospitalità ricevuta. Coop Alleanza 3.0 ha elargito un contributo di 1000 euro all’Opera di Santa Teresa da poter destinare all’acquisto di prodotti alimentari per la Casa della Carità e il servizio Docce, Guardaroba e Ristoro, a cui si rivolgono le persone bisognose e indigenti della città.

“Un caloroso grazie a Coop Alleanza 3.0 – ha sottolineato Matteo Casadio, Amministratore Unico di Opera Santa Teresa, Ramo ETS – per la preziosa collaborazione e per aver scelto Santa Teresa per questo importante appuntamento. In questa Cittadella della carità nella quale ci sono tanti servizi per persone fragili ed in difficoltà, soprattutto a causa della mancanza di una casa, incontriamo anche tante persone, enti, associazioni e realtà alle quali vogliamo raccontare le nostre attività e i nostri progetti. Il fatto di avere i rappresentati di una Cooperativa così importante per il territorio è una grande occasione per condividere con sempre più persone la nostra missione”.

“Siamo orgogliosi di contribuire concretamente al sostegno di iniziative che mettono al centro la dignità delle persone, come quelle portate avanti dall’Opera di Santa Teresa. – ha spiegato Ilaria Visani, Presidente di Area Vasta Ravenna-Cervia, Faenza Russi e Bassa Romagna di Coop Alleanza 3.0 – Il sostegno della Cooperativa rappresenta non solo un aiuto tangibile, ma anche un messaggio di vicinanza e di collaborazione verso chi, quotidianamente, si impegna per accogliere e supportare chi è in difficoltà”.

“La presenza attiva nelle comunità e l’attenzione verso le persone che ne fanno parte sono tra i principi cardine della cooperazione. – ha dichiarato Erica Bagnoli Presidente di Area Vasta Rimini, Forlì Cesena di Coop Alleanza 3.0 – La generosità diffusa incarna pienamente l’essenza del modello cooperativo, ovvero unire le energie, condividere le responsabilità e operare per il benessere comune. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le socie e a tutti i soci e alla Cooperativa che lo rendono possibile”.