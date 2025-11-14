Fa tappa a Cervia il cartellone di eventi “Sulla buona Strada“ organizzato dalla Strada del Sangiovese per promuovere i vini e i prodotti tipici del territorio collegandoli ai tesori artistici, culturali e naturalistici romagnoli.

L’appuntamento è per venerdì 21 novembre, alle ore 20, alla Locanda Acervum (via Madonna della neve, 15) per una golosa cena con abbinamento cibo-vino in cui protagonisti saranno i tesori del bosco: funghi e tartufi. Attraverso un percorso di cinque piatti – entrée, minestra, primo, secondo e dolce – sapientemente abbinati ai vini della Tenuta il Plino, i partecipanti saranno condotti tra profumi e sapori di stagione in un gioco di armonie ed emozioni.

Il menù della serata prevede cestino con fonduta d’alpeggio e finferli trifolati, consommé di funghi, fois gras e porcini dell’Emilia Romagna, risotto spugnole e tartufi, spiedino di manzo e guanciale alle meraviglie del sottobosco con tartufi, mousse di cachi, salsa alla vaniglia e Terra di cioccolato, caffé, acqua e vini di Tenuta il Plino.

Il costo di partecipazione è di 60 euro tutto compreso.

Posti limitati, per prenotazioni: tel. o whatsapp 3381274770