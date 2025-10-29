In occasione della notte di Halloween, il ristorante Heart Bistrot – situato all’interno dell’Albergo del Cuore in via Rocca Brancaleone 42 a Ravenna – propone una cena speciale pensata per sorprendere e deliziare gli ospiti con piatti creativi e dal sapore unico. La serata punta tutto sul gusto e sull’esperienza culinaria, offrendo un’occa- sione per celebrare Halloween in modo semplice ma originale.

L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 20:00, con uno speciale menù degustazione con piatti dai sapori autentici e raffinati come il tagliolino di cacao con scalogno e pistacchio o le costine di maiale cotte a bassa temperatura su crema di patate e salsa ai frutti rossi.

Il costo della cena è di 38 euro a persona (acqua e coperto inclusi). È richiesta la pre- notazione al numero 347 234 6492.

L’iniziativa si inserisce tra le attività promosse da Heart Bistrot per valorizzare la cu- cina di stagione e offrire momenti di incontro e convivialità nel territorio ravennate.