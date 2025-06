Il suo numero di cellulare era finito su un sito di incontri – Bakekaincontri.it – con tanto di messaggio corredato di proposta.

Uguale a una pioggia di avance esplicite a tutte le ore del giorno e della notte, talvolta corredate da particolari anatomici maschili.

Le avance si erano poi estese al telefono di casa e al cellulare dei figli.

Per quanto accaduto a cavallo tra 2020 e 2021 a una insegnate ultra-cinquantenne di Faenza, nel Ravennate, ora parte civile con l’avvocato Luca De Tollis, è finita sotto processo con l’accusa di sostituzione di persona e stalking verso una ultra-trentenne di Bertinoro (Forlì-Cesena) compagna dell’ex marito della prima.

La donna deve rispondere di sostituzione di persona anche nei confronti di un prete di una chiesa di Faenza con il cui nome era stata creata una mail dalla quale era partito un messaggio esplicito per la ricerca di compagnia maschile.

L’imputata, difesa dall’avvocato Rossella Ceccarini e a suo tempo perquisita dai Carabinieri – come riferito dal Resto del Carlino – ieri in aula, davanti al giudice Antonella Guidomei, ha in sintesi negato di essere l’autrice di quel travaso di numeri sul sito di incontri e di essere anzi a sua volta stata bersagliata da proposte oscene di uomini.

