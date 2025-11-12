Per celebrare il 1500° anniversario della morte del Re Ostrogoto, l’Ordine della Casa Matha, continua la serie di incontri sul mondo culturale teodericiano.

Giovedì 13 novembre, alle ore 17:30, presso l’Aula Magna della Casa Matha in piazza A. Costa 3, si terrà la conferenza del prof. Federico Edoardo Perozziello, dal titolo: gli eredi di re Teoderico.

Il prof. Perozziello, docente universitario, tiene un corso annuale di Storia dell’Alto Medioevo e uno di Storia e Filosofia della Medicina presso l’UnitreEdu di Milano. È autore di numerose pubblicazioni riguardanti la medicina e i suoi rapporti con il pensiero filosofico e scientifico. Ha vinto nel 2011 il Premio Pannunzio di Torino per la saggistica e nel 2014 il Premio Casentino 2014. Nei suoi studi ha rivolto l’attenzione alle interazioni delle popolazioni europee influenzate dalle diversità culturali e sociali.

A seguire, sabato 15 novembre, alle ore 17:30, sempre nell’Aula Magna della Casa Matha, Francesco Maria Galassi parlerà di: Antropologia della Dinastia Amala, un’indagine multidisciplinare.

Francesco Maria Galassi è professore associato presso Università di Łódź in Polonia, medico, paleopatologo, antropologo fisico, storico della medicina. Ha insegnato presso l’Università di Bologna, Campus di Ravenna, nel corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia. Si occupa dello studio delle malattie nel passato e della loro evoluzione nel 2017 la rivista americana Forbes lo ha inserito tra i 30 scienziati under 30 più influenti in Europa per la categoria “Science and Healthcare”. Ha partecipato a numerosi documentari e trasmissioni televisive in qualità di esperto, tra le quali Superquark, Una Giornata Particolare e Focus.

Le due lezioni-conferenza sono aperte al pubblico.