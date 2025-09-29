La Festa di San Michele 2025 si concluderà oggi con la giornata dedicata al patrono della città di Bagnacavallo.

La Collegiata di San Michele ospiterà le celebrazioni liturgiche: alle 9.30 Santa Messa, alle 11.15 la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo di Faenza-Modigliana Mario Toso, alla presenza delle autorità, e alle 18 un’ulteriore celebrazione.

Nel pomeriggio, dalle 14, piazza della Libertà si animerà con “Mercanti per un giorno”, il tradizionale Mercatino dei Ragazzi a cura della Pro Loco, con libri, fumetti, giocattoli e tante occasioni di riuso creativo.

Alle 17, nel Giardino dei Semplici, Atuttotondo Spettacoli proporrà “Santa Clown”, la nuova produzione con Andrea Marchi che unisce comicità e poesia nello spirito del clown. Alla stessa ora, in via Gaiani, la Saracinesca conviviale ospiterà l’incontro con Lucilla Danesi “Michele Arcangelo tra bilancia e spada (equilibrio, forza e cambiamento)”.

Alle 18.30, al Teatro Goldoni, lo scienziato Stefano Mancuso terrà la lectio magistralis “La pianta del mondo”, tappa della rassegna “Acqua” promossa da Ater (biglietto unico 5 euro, prevendite su vivaticket.it ).

La serata si concluderà in Collegiata alle 20.30 con il concerto “Architetture musicali”, eseguito dal coro Ebe Stignani diretto da Giorgio Coppetta Calzavara, e in piazza della Libertà alle 21.15 con lo spettacolo musicale “Gimme! Gimme! Abba!” dell’Orchestra della Scuola comunale di musica Doremi diretta da Simone Caparrucci.

Per tutta la giornata proseguiranno i mercati e mercatini della festa: il Mercato di San Michele lungo via Mazzini, Di buono e di bello con i prodotti tipici e le specialità locali in via Ramenghi, la mostra-mercatino Lazarus Restyle a cura della Caritas, la Pesca di beneficenza dell’associazione Tenda della Pace, le esposizioni di Tracce camaldolesi, oltre a Creativi in Festa e numerose altre proposte diffuse in centro storico.

Saranno inoltre aperte le numerose mostre della festa e attivi i tanti spazi gastronomici che la caratterizzano: dalle osterie tradizionali ai punti ristoro delle associazioni, fino agli allestimenti nei cortili e nei chiostri, per una giornata che unisce spiritualità, cultura e convivialità.

Organizzata dall’Area Cultura del Comune insieme ad associazioni, parrocchia e operatori culturali, la festa gode del patrocinio e del contributo della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Main sponsor sono Società Padana Energia, Calzaturificio Emanuela, Terremerse, Orva, Deco, Bcc ravennate forlivese e imolese.