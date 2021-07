Celebrazioni dantesche: la Cerimonia dell’annuale si arricchisce con il concerto di Muti e tanti eventi dedicati al Sommo Poeta

Sarà una giornata speciale quella del 12 settembre 2021, data nella quale si svolgerà la tradizionale Cerimonia dell’annuale della morte di Dante. Il cuore della seconda parte delle celebrazioni legate al Sommo Poeta, illustrate questa mattina dall’assessora Elsa Signorino e dal sindaco di Ravenna Michele de Pascale, sarà proprio questa ricorrenza, arricchita quest’anno in particolar modo dalla Messa di Dante celebrata dal cardinale Gianfranco Ravasi nella Basilica di San Francesco e dal concerto di Riccardo Muti che si terrà nei Giardini Pubblici della Loggetta Lombardesca. Ma le iniziative per celebrare Dante proseguiranno per tutto il 2021 tra eventi, spettacoli di danza, nuove mostre e convegni.