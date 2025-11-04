Questa mattina, in Piazza del Popolo a Ravenna, si è svolta la tradizionale cerimonia di commemorazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza delle Autorità civili e militari.

Nel corso della cerimonia, il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, che ha ricordato come il 4 Novembre rappresenti un momento di memoria e riconoscenza verso coloro che, con sacrificio e dedizione, hanno contribuito a fare dell’Italia una Nazione libera, indipendente e fondata sui valori democratici e di pace.

Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l’importanza del ruolo delle Forze Armate nella difesa della sicurezza internazionale e nella promozione della pace, sottolineando il valore del loro costante impegno anche negli attuali contesti di crisi.

Nella circostanza, il Prefetto ha proceduto alla consegna, unitamente ai Sindaci di residenza degli insigniti, delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.), conferite del Presidente della Repubblica ai seguenti cittadini che si sono distinti per particolari meriti verso la comunità e le istituzioni.

Cavalieri:

Rodolfo ANASTASI

Gianluca BENZONI

Alessandro BONDI

Pietro CASTELLANA

Enrico FEDELE

Fabrizio GALAVOTTI

Domenico GRILLO

Lorenzo LUPERTO

Attilio MAZZINI

Claudio MOTTA

Cesare MONTANARI

Matteo RAGGI

Marcello SAVINI

Gianni TORNESE

Ufficiali:

Antonino DI NASO

Paola LIACI

Lorenzo MEROLA

Simone RICCI

Commendatore:

Nicola SBRIZZI

La cerimonia è stata accompagnata dall’esecuzione dell’Inno Nazionale e di altri brani patriottici, eseguiti con grande partecipazione dagli alunni della scuola secondaria di primo grado “Guido Novello” e dalla Banda musicale del Comune di Ravenna, che hanno contribuito a rendere ancora più solenne e partecipato il momento celebrativo.