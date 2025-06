Nei giorni scorsi, al Museo Classis Ravenna, è stato celebrato il primo matrimonio civile. La nuova sezione Pregare a Ravenna, al cui interno è stato ricreato lo spazio liturgico delle antiche basiliche bizantine, è stata la cornice dell’unione civile, officiata dall’assessore Massimo Cameliani, tra Jessica e Mattia. Gli sposi hanno pronunciato le loro promesse immersi in un’atmosfera ricca di antiche memorie, circondati da reperti archeologici inediti e splendide pavimentazioni musive policrome.

Si segnala che la cerimonia può avvenire sia in giorni feriali che festivi, ad orari da concordarsi, (tranne nei giorni di festa comandata). Per informazioni e per prenotare un sopralluogo, telefonare al numero 0544 – 473678 int. 3, oppure scrivere a turchetti@ravennantica.org La richiesta di celebrazione del matrimonio civile al Classis Ravenna deve pervenire all’Ufficio Matrimoni del Comune tel. 0544.482274 e-mail: matrimoni@comune.ravenna.it

Si ricorda, infine, che oltre allo spazio del Classis, le altre sedi comunali a disposizione dei cittadini per la celebrazione dei riti civili sono: la Residenza Municipale, l’Istituzione Biblioteca Classense, il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna, Palazzo Rasponi delle Teste e il Museo NatuRa a Sant’Alberto.