Celebrato il funerale di Michele Ballardini: avviata una raccolta fondi su PayPal

Si è celebrato nel pomeriggio di martedì a Ravenna il funerale di Michele Ballardini, il 57enne, agente di vendita, deceduto in un incidente stradale venerdì 7 marzo in via Fosso Di Miglio.

In memoria di Michele Ballardini, conosciuto da molti con il soprannome di Abe, è stata avviata una raccolta fondi su Paypal

“Siamo tutti increduli, frastornati e profondamente addolorati per la perdita di Abe, che ci ha lasciati troppo presto improvvisamente. Con questa raccolta fondi, desideriamo sostenere la famiglia e dare loro un supporto in questo momento di dolore. Ogni piccolo contributo ci darà la possibilità di fare qualcosa di concreto per far pervenire il nostro affetto e vicinanza al loro immenso dolore“