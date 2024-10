Pomeriggio al Museo internazionale delle ceramiche per le coppie faentine che quest’anno hanno festeggiato o festeggeranno le nozze d’oro, di diamante e di ferro (in alcuni casi dette ‘di titanio’), iniziativa nata diversi anni fa per sottolineare il valore della famiglia e i legami di affetto che sono al fondamento sulla comunità locale. Le coppie invitate quest’anno erano 314: 225 per i 50 anni di matrimonio, 85 i 60 anni e 4 i 70 anni. Di queste sono arrivate al Mic, molti dei quali accompagnati dai familiari, 122 coppie: 93 per il 50°; 27 per il 60° e una coppia che festeggia i 70 anni di matrimonio.

La manifestazione ha preso il via alle ore 15 con l’accoglienza degli invitati, con il saluto da parte dei rappresentanti dell’amministrazione e la foto ricordo. All’iniziativa ha preso parte, tra gli altri, l’ex sindaco Giovanni Malpezzi, promotore dell’introduzione della cerimonia a Faenza. Alle 16, animazione e musica a cura della ‘Metallurgica Viganò’ e Gilda Cossa; la cerimonia si è conclusa con il brindisi finale.

Chi fra gli invitati fosse stato impossibilitato a partecipare potrà comunque ritirare nei giorni successivi la pergamena, direttamente presso il Servizio Affari Istituzionali – Segreteria del Sindaco del Comune di Faenza, negli orari di ufficio.

La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Faenza con il contributo di diversi sponsor locali, che si ringraziano: Garden Bulzaga, CLAI, Faventia Sales, Sindacato Panificatori Artigiani Faenza, Lavanderia Azzurra e Fondazione MiC.