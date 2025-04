Celebrata la via Crucis a Lugo sotto le logge del Pavaglione

Nella serata di venerdì si è celebrata la tradizionale via Crucis sotto le logge del Pavaglione a Lugo. La speranza il tema di quest’anno, ncarnata dalla Passione di Cristo non come supplizio fine a sé stesso, ma come porta che apre alla speranza della resurrezione pasquale.

Durante la manifestazione, sono state raccolte offerte a favore delle opere della Chiesa in Terra Santa.