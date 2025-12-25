Home Cronaca Celebrata la tradizionale Messa della notte di Natale a Sant’Apollinare CronacaFaenza Web TvFaenzaIn evidenzaRavennaVideo Celebrata la tradizionale Messa della notte di Natale a Sant’Apollinare Da Redazione - 25 Dicembre 2025 0 274 Condividi FacebookTwitterPinterestWhatsAppTelegramLinkedinEmail La tradizionale Messa della notte di Natale a Sant’Apollinare. Articoli correlatiDi più dello stesso autore Fiume Lamone a Traversara: situazione al momento sotto controllo Care lettrici e cari lettori auguri di Buon Natale!!! Allerta rossa per piene dei fiumi domani in Bassa Romagna e a Solarolo HOT NEWS Fiume Lamone a Traversara: situazione al momento sotto controllo Care lettrici e cari lettori auguri di Buon Natale!!! Inaugurato il presepe di San Francesco: iniziata la raccolta firme per... Esalazioni al Commissariato: circoscritta l’area di provenienza delle sostanze - Advertisement - - Advertisement -