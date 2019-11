Celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in programma il 4 novembre, la Prefettura di Ravenna, gli enti locali e le associazioni di combattenti e reduci hanno organizzato la cerimonia celebrativa in programma a Ravenna, iniziata con la Santa Messa al Sacrario dei Caduti in via Baccarini. Dopo il rito religioso, la cerimonia si è spostata in Piazza del Popolo, dove si è tenuta la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera. Gli onori al Tricolore sono stati resi da un reparto interforze composto dalle diverse unità presenti sul territorio ravennate. Come di consueto è stato letto il messaggio del Capo dello Stato che ha ricordato l’impegno dei militari italiani per la salvaguardia dei diritti dei più deboli.