In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, celebrata il 21 marzo e istituita dall’UNESCO nel 1999 per promuovere il dialogo interculturale e la comprensione attraverso l’espressione poetica, il Soul Club Spirits & Food di Ravenna, situato in Via Zara 48, ha ospitato un evento speciale dedicato alla potenza della parola poetica.

L’evento, parte della rassegna “Darsena Cultura”, ha visto la partecipazione di poeti, appassionati e artisti che si sono riuniti per celebrare la bellezza della poesia. Durante la serata, sono stati consegnati gli attestati di selezione del prestigioso concorso nazionale “Un verso o un ritratto per il manuale del colore in omaggio al bicentenario di Lord Byron”. Questo concorso rappresenta un’importante iniziativa che invita i partecipanti a riflettere sulla figura di Byron e sulla sua influenza nella letteratura e nell’arte.

Il “Aperitivo Poetico” ha offerto l’opportunità di degustare prelibatezze culinarie accompagnate dalla consegna degli attestati di selezione alla competizione, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Gli ospiti hanno potuto apprezzare non solo l’atmosfera poetica della Darsena, ma anche le emozioni evocate dalle parole dei poeti:

Santina Folisi da Messina

Silvia Favaretto da Venezia

Luisa MC Sala da Manerba del Garda

Alessandra Cadoppi da Bologna

Massimiliano Bianchi da Cesena

Paola Perini da Ravenna

Giorgio Merciari Ravenna

Il concorso, patrocinato dall’Assessorato del Comune di Ravenna e da Wiki poesia Cultura Centro Servizi Culturali, ha celebrato la ricchezza e la diversità della parola poetica, sottolineandone i benefici educativi, affettivi e didattici.

L’organizzazione ringrazia tutti i partecipanti in particolare :Elio Pezzi, Renzo Maltoni, Floriana Guidetti, Riccardo Colombo e coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza di iniziative culturali che valorizzano la poesia e la sua capacità di arricchire la nostra vita.

Questo evento sottolinea l’importanza della poesia come strumento di unione e dialogo, capace di superare le barriere culturali e stimolare la creatività. La rassegna “Darsena Cultura” continua a promuovere eventi simili, contribuendo alla valorizzazione della cultura e dell’arte nel territorio, grazie ad alla poetessa Alessandra Maltoni, Alfiere della Cultura.

Per ulteriori informazioni sul concorso “Un verso o un ritratto per il manuale del colore”, sugli eventi futuri e sulle attività del Soul Club, è possibile visitare il nostro sito web [www.centroserviziculturalinew.it] o contattare tramite il modulo del sito [ centro servizi culturali].