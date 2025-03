Si è verificato nella giornata di mercoledì 19 marzo un cedimento del terreno vicino alla chiusa di Errano. Lo smottamento è avvenuto a fianco dell’infrastruttura, sulla sponda di Sarna. Sono in corso i sopralluoghi dei tecnici comunali per capire se la chiusa è stata in qualche modo interessata dal cedimento, quali le possibili conseguenze e per studiare quale intervento mettere in campo.

Il fluire dell’acqua del Lamone non è comunque stata compromessa.

Da tempo è proibito il transito sulla chiusa di Errano a veicoli, ciclisti e pedoni, dal 2018, quando emersero problematiche strutturali, con evidente degrado alla pavimentazione e ai parapetti. Quest’anno sarebbero in programma i lavori per riaprire il ponte alla viabilità. 300 mila euro la cifra inizialmente stimata per l’intervento.