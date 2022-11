C’è amarezza nelle comunità di Savarna: “Non hanno accettato neanche il confronto”

C’è amarezza in molti abitanti di Savarna, Convetello, Torri e Grattacoppa dopo il voto in consiglio comunale di martedì pomeriggio. Consapevoli che difficilmente il Comune avrebbe optato per nuove esenzioni, i cittadini si aspettavano almeno l’avvio di un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale. La proposta di istituire il tavolo dopo mesi di mancato rapporto fra giunta e residenti era contenuta all’interno dei documenti portati da La Pigna e dalle opposizioni, ma è stata anch’essa bocciata. Nel frattempo le varie comunità continuano a vigilare sui lavori del cantiere.