Sono in corso accertamenti nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sui cavi tranciati che hanno causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. Sul posto oltre alla Polfer anche la Digos. Si valuta un atto di natura dolosa: un sabotaggio anarchico-antagonista è, a quanto si apprende, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Sono tre complessivamente i danneggiamenti avvenuti sulle linee ferroviarie nella giornata di sabato 7 febbraio. Le linee interessate sono la ordinaria Bologna-Padova, dove è stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio, l’Alta velocità sulla stessa tratta, dove sono stati troncati cavi elettrici in un pozzetto e la Bologna-Ancona, a Pesaro, dove ha preso fuoco una cabina elettrica. Pesanti le ripercussioni sul traffico: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali al momento possono registrare un maggior tempo di percorrenza oltre 90 minuti. I Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

I tecnici di Rfi hanno avuto intorno alle 11 dalla Polfer il nulla osta per poter operare e rimettere in sicurezza il punto danneggiato. Al momento la circolazione nel nodo di Bologna è fortemente rallentata ma la stazione sotterranea dell’Alta Velocità è stata intanto “riaperta” per le frecce da e per Milano e Verona. Al termine dei lavori anche gli Alta Velocità su Venezia torneranno a transitare nella stazione sotterranea.

“Mi spiace che mentre io sia qui a Bormio e va tutto bene, leggo notizie da Bologna dove c’è stato un attentato sulla linea ferroviaria che sta rallentando tutto. Un atto di delinquenza. Se si confermasse che l’interruzione su alta velocità è figlia di un attentato premeditato, nel primo giorno delle Olimpiadi, diciamo che qualcuno vuol male all’Italia”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine di una gara olimpica a Bormio.

“I gravi episodi di sabotaggio avvenuti questa mattina nei pressi della stazione di Bologna e a Pesaro che hanno causato pesanti disagi a migliaia di viaggiatori, sono preoccupanti e ricalcano gli atti di terrorismo verificatisi in Francia a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi”. Così una nota diffusa dal Ministero del Trasporto. “Queste azioni di inaudita gravità – prosegue la nota – non sporcano in alcun modo l’immagine dell’Italia nel Mondo, che proprio i Giochi renderanno ancora più convincente e positiva. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026, fortemente volute da Salvini, rappresentano un obiettivo raggiunto di straordinaria importanza”.