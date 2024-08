“Sicuramente la sinistra in Regione non può riparare, miracolosamente, ai disastri che ha fatto quando era al governo nazionale” Stefano Cavedagna, parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, risponde all’assessore regionale Andrea Corsini, che, nel pomeriggio, aveva criticato il governo in merito alla mancata risposta legata alle aste delle concessioni balneari imposte dalla Bolkestein. “Prima di puntare il dito verso l’unico governo che ha realizzato la mappatura della risorsa, dovrebbero fare un esame delle loro responsabilità: non hanno affrontato il problema quando dovevano, lasciando in eredità una situazione che richiede un lavoro di trattativa con l’Unione Europea. A fronte della notizia che il Governo si appresta ad intervenire con una legge di riordino per salvare i balneari, le sparate dell’assessore Corsini, sono una presa in giro ed un tentativo maldestro di fare campagna elettorale, non tanto di aiutare la categoria.