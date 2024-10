Il Circolo del Partito Democratico di Porto Fuori è intervenuto in merito alla questione dei lavori sul cavalcavia, un’infrastruttura strategica per la viabilità locale; sull’argomento anche il consigliere Gianmarco Buzzi ha depositato un question time in Consiglio comunale.

«Desideriamo sottolineare – scrivono dal circolo PD- come negli ultimi anni il Comune di Ravenna abbia realizzato numerose opere pubbliche nel nostro territorio, dimostrando un’attenzione costante per il miglioramento della qualità della vita della comunità di Porto Fuori.

Con riferimento alla demolizione e al rifacimento del cavalcavia di Porto Fuori, inclusi nel progetto definitivo di ANAS S.S.67 ‘Tosco-Romagnola’ per l’adeguamento della tratta da Classe al Porto di Ravenna (datato 14/06/2022), è necessario fare il punto sull’avvio effettivo dei lavori.

Premesso che il cavalcavia risulta essere un’infrastruttura cruciale per gli abitanti e i lavoratori della zona, chiediamo con urgenza informazioni aggiornate riguardo all’inizio degli interventi, previsti a breve.

Data la delicatezza della questione, è necessario che ANAS fornisca con sollecitudine un aggiornamento sul quadro generale dell’intervento, per rassicurare i cittadini e provveda a dare dettagli il più possibile precisi sulle modalità di viabilità alternativa che verranno adottate durante i lavori, così da garantire una corretta informazione ai residenti e ridurre al minimo i disagi.»

Il Circolo del PD di Porto Fuori chiede quindi la collaborazione dell’amministrazione comunale per sollecitare ANAS a una rapida ed efficace soluzione, mantenendo come priorità il benessere della comunità.