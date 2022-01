Arriva la replica della consigliera regionale di Europa Verde, Silvia Zamboni, alle parole del sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini. Il primo cittadino si era detto indignato perché dal suo punto di vista erano state sottovalutate da parte della consigliera Zamboni le conseguenze occupazionali della chiusura della cava:

“Leggo con stupore le parole del sindaco di Casola Valsenio, Giorgio Sagrini, sulla cava di Monte Tondo. Nell’interrogazione che ho presentato in Assemblea Legislativa Emilia-Romagna ho toccato il tema della tutela del reddito degli occupati e nella replica alla risposta dell’assessora Priolo ho espresso apprezzamento per il fatto che tre assessorati sono al lavoro a garanzia degli aspetti sia ambientali che occupazionali. Le parole e l’indignazione del sindaco sono quindi fuori luogo. Spero che se ne renda conto. Alimentare lo scontro tra occupazione e tutela dell’ambiente non aiuta né l’una né l’altro”