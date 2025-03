Tre incidenti causati in un solo pomeriggio, un’aggressione e una fuga terminata con l’arresto. È il bilancio della giornata di un uomo di 34 anni, di origini albanesi, di Sant’Alberto.

L’uomo, alla guida di una BMW, aveva causato un incidente tra via Cesarea e via Panfilia, fortunatamente senza gravi conseguenze. In stato di agitazione, però, l’automobilista era sceso dall’auto e aveva aggredito le altre persone coinvolte, salvo poi abbandonare il luogo dello scontro alla guida della propria vettura. È in quel momento, allertate le forze dell’ordine, che è iniziata la ricerca del fuggitivo da parte di Carabinieri e Polizia Locale e l’inseguimento verso il forese.

La BMW incriminata è infatti stata ritrovata incidentata, contro un guardrail, lungo via Sant’Alberto. L’uomo, dopo l’impatto, aveva però abbandonato il veicolo e si era allontanato.

L’ultimo incidente, che ha concluso anche la fuga dell’individuo, è invece avveuto a Sant’Alberto. In via Nigrisoli, intorno alle 19, al volante di un’altra vettura, il 34enne è andato a scontrarsi contro un’auto parcheggiata, una Citroen. Carabinieri e Polizia Locale sono quindi riusciti a raggiungerlo, ponendo fine ad un pomeriggio non poco movimentato.