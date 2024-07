CAU: per Michele de Pascale sono necessarie delle correzioni

Sui CAU sono necessarie delle correzioni. Il candidato del centrosinistra al governo della Regione, Michele de Pascale, si inserisce all’interno del dibattito che sta andando avanti da mesi fra Regione e sindacati a proposito dei Centri di Assistenza e Urgenza. Soprattutto è stato il sindacato Snami ad essere particolarmente critico con i nuovi centri, nati da un accordo fra Regione e FIMMG, il principale sindacato di medici di medicina generale, il quale comunque non ha risparmiato contestazioni.

Durante la presentazione delle proposte per migliorare la sanità, de Pascale si è soffermato sui primi mesi dei CAU. Primi mesi positivi secondo la Regione. Per de Pascale i CAU sono un’iniziativa positiva, ma ad oggi hanno troppe sfaccettature, a seconda del territorio, e sono necessarie correzioni, poiché alcune critiche vengono ritenute fondate.