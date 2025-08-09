Non si placa la vicenda dei cattivi odori a Lugo. L’amministrazione comunale ha incontrato l’azienda responsabile, il biodigestore di Zagonara, chiedendo di intervenire per diminuire i miasmi che colpiscono in particolare la zona sud della città, diventando insostenibili, secondo i residenti, in determinati orari della giornata.

L’incontro è avvenuto a fine giugno. Oggi la situazione sembra irrisolta, tant’è che la stessa sindaca, Elena Zannoni, è tornata sull’argomento con un post su Facebook, annunciando di star valutando l’azione legale:

“Come amministrazione abbiamo compiuto le strade possibili: il dialogo, le mail di sollecito, l’inoltro di tutti gli esposti e le segnalazioni ad Arpae, l’ente competente per queste problematiche, deputato sia al controllo che al rilascio dei titoli autorizzativi di attività complesse.

Trovo che sia veramente irrispettoso da parte dell’azienda interessata, verso la propria comunità, non porre rimedio a una situazione di questo tipo. La responsabilità sociale di una impresa si traduce anche nel trovare soluzioni, o quantomeno provare a farlo, agli effetti negativi della propria attività.

Poiché non ravviso questa volontà, credo che siano opportune le azioni che alcuni cittadini stanno avviando e verificherò tutte le possibilità per agire in sede legale anche come amministrazione per tutelare il benessere della comunità.”