Cattivi odori a Lugo provenienti da un’azienda di Zagonara. Attivate le procedure di verifica da parte di Arpae, mentre l’amministrazione comunale ha incontrato l’azienda per cercare di arginare insieme il problema. Purtroppo le alte temperature di questi giorni non hanno fatto altro che acuire i disagi per i cittadini, di giorno e di sera.

Nell’incontro con l’azienda, i responsabili dell’impresa hanno comunicato di aver messo in atto e programmato interventi per ovviare il problema, come ad esempio il lavaggio completo dell’impianto, e migliorie nelle emissioni, con l’utilizzo di prodotti per l’abbattimento degli odori, per cercare di risolvere la problematica.

“Le criticità in queste giornate così calde e umide aumentano e acuiscono la problematica che però riteniamo debba essere risolta al più presto. Siamo dalla parte delle imprese e dei lavoratori perché sono parte integrante e fondamentale della nostra comunità, che si basa però sul rispetto delle regole e anche dei fondamenti della convivenza civile, di cui fa parte anche evitare i disagi per la cittadinanza” spiega la sindaca Elena Zannoni.