In risposta alle recenti segnalazioni sulla percezione di cattivi odori in alcune zone di Faenza, il Gruppo Hera si è attivato con una serie di interventi mirati per individuare la causa del fenomeno e laddove legati al sistema fognario depurativo ridurne le emissioni. Individuare la fonte è un processo complesso, poiché il territorio è interessato da diverse potenziali emissioni, sia di natura industriale non gestibili da Hera che legate al sistema fognario.

Per ottenere dati scientifici e oggettivi, Hera ha avviato una campagna di monitoraggio installando specifici strumenti di rilevazione degli odori. Questi strumenti sono posizionati sia presso il depuratore di Formellino sia in alcune zone della città, come via Filanda Vecchia. Le misurazioni proseguiranno per diverse settimane.

Hera precisa che questo periodo è inoltre caratterizzato dalla presenza di un carico di reflui industriali in ingresso alla fognatura decisamente più elevato per le attività in particolare legate alle cantine, reflui che possono emettere odori prima dell’arrivo al depuratore, a cui si è aggiunta la necessità di un revamping sul sistema di areazione ad aria al depuratore di Formellino rapidamente concluso.

Oltre alle valutazioni correnti sono in ogni modo programmati nei prossimi anni interventi su alcuni impianti di rete fognaria come il sollevamento Bambole per il quale è stato già approvato un progetto di adeguamento e riqualificazione che potrà ridurre le potenziali emissioni.