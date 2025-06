Nel primo pomeriggio verso le 15 un auto con a bordo due persone ha sbandato per cause ancora in via di accertamento e si è schiantata contro la recinzione di una abitazione in via Turci a Castiglione di Ravenna. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero. Le due persone un uomo ed una donna sempre rimaste coscienti sono state estratte dai Vigili del Fuoco per poi essere l’uomo traportato con l’elicottero al Bufalini e la donna con l’ambulanza. La Polizia Locale ha gestito il traffico la strada è stata chiusa e poi riaperta.