Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio 2026, presso la scuola primaria “A. Canevaro” di Castiglione di Ravenna, la cerimonia di inaugurazione di due nuovi monitor TV interattivi, strumenti tecnologici di ultima generazione destinati a supportare la didattica e favorire l’innovazione educativa.

All’evento hanno partecipato la dirigente scolastica Cristina Ambrogetti, insieme alle autorità civili e militari: il vicesindaco del Comune di Ravenna Eugenio Fusignani, Mino Magnani per il Consiglio territoriale e il maresciallo maggiore Albano Tascini, comandante della Stazione dei Carabinieri di Castiglione di Ravenna.

Determinante è stato il contributo degli sponsor che hanno reso possibile l’acquisto delle nuove strumentazioni: Fruttagel, rappresentata dal direttore commerciale Giorgio Alberani, e l’Associazione culturale La Pigneta, rappresentata da Stefano Gismondi.

L’installazione dei monitor interattivi rappresenta un passo importante verso il rinnovamento degli ambienti di apprendimento, offrendo agli alunni strumenti in grado di rendere le lezioni più coinvolgenti, dinamiche e inclusive, in linea con le più moderne metodologie didattiche.

La cerimonia è stata animata con entusiasmo dalle insegnanti e dai bambini e si è svolta in un clima di grande partecipazione. Alla presenza dei genitori, visibilmente emozionati, l’inaugurazione si è trasformata in un momento di condivisione e orgoglio collettivo, dimostrando come la collaborazione tra scuola, istituzioni, associazioni e imprese possa generare valore concreto per l’intera comunità scolastica.