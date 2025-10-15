Nella mattinata di martedì i Carabinieri della Stazione di Castiglione di Ravenna hanno tratto in arresto uno straniero, classe 1994, ritenuto responsabile del reato di violazione di domicilio aggravata.

L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo si era nuovamente introdotto all’interno di un’abitazione di Castiglione di Cervia, precedentemente occupata abusivamente e liberata il giorno prima dai Carabinieri, in esecuzione di un decreto di reintegro nel possesso emesso dal Tribunale di Ravenna. Il provvedimento era seguito alla denuncia dei legittimi proprietari, presentata lo scorso agosto, per occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.

La liberazione dell’abitazione era avvenuta con un delicato intervento dei militari, che avevano gestito una situazione di tensione: uno degli occupanti, infatti, si era cosparso di liquido infiammabile nel tentativo di opporsi allo sgombero, venendo prontamente bloccato e riportato alla calma dai Carabinieri, scongiurando così gravi conseguenze.

Il giorno successivo, dopo la segnalazione dei proprietari che avevano notato nuovi segni di effrazione, i militari sono intervenuti nuovamente, constatando il danneggiamento delle inferriate e sorprendendo all’interno dell’abitazione lo stesso uomo che il giorno prima aveva inscenato la protesta.

Alla luce di quanto accertato, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno, trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Milano Marittima in attesa del rito direttissimo.

Nella mattinata successiva, il Giudice del Tribunale di Ravenna ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Cervia.