Da domani, martedì 30 settembre, via Cornacchia sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire il proseguimento dei lavori di messa in sicurezza avviati dopo l’alluvione del maggio 2023. La durata del cantiere dipenderà anche dalle condizioni meteo, ma l’obiettivo è di completare le opere nel minor tempo possibile. L’accesso sarà sempre garantito ai residenti.

Il cantiere riguarda oltre 100 metri lineari di carreggiata, compromessi dal progressivo cedimento della scarpata. L’intervento, del valore complessivo di 400 mila euro, è finanziato attraverso l’ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Questa nuova fase si inserisce nel più ampio programma di ricostruzione già avviato dall’Amministrazione comunale, che in questi mesi ha visto l’apertura e la conclusione di numerosi interventi su strade e infrastrutture compromesse dagli eventi alluvionali.