Visita guidata condotta dall’artista Stefano Zaniboni fra le opere cimiteriali di Angelo Biancini. L’itinerario prevede il passaggio, a partire dalla bella Via Crucis, tra le opere sepolcrali del Cimitero, concludendo nella suggestiva chiesa di San Sebastiano.

Il Museo all’aperto Angelo Biancini (MaAB) è un fiore all’occhiello di Castel Bolognese. Nonostante stia sotto ai nostri occhi ogni giorno, non sempre ci si accorge delle storie che narra quotidianamente. Il 5 novembre sarà un’occasione in più per ascoltarle.