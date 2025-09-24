Panetti di droga abbandonati vicino a una panchina pubblica, un uomo denunciato per minacce e porto di oggetti atti a offendere e un automobilista fermato dopo un incidente in stato di ebbrezza: è il bilancio delle ultime operazioni dei militari.

Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno intensificato i controlli in tutta la Romagna Faentina, con l’obiettivo di contrastare i reati e garantire maggiore sicurezza sulle strade.

A Castel Bolognese, i militari della locale Stazione hanno sequestrato quasi 350 grammi di hashish, suddivisi in cinque panetti, rinvenuti nei pressi di una panchina pubblica del centro cittadino. Sono in corso indagini per risalire ai proprietari della sostanza stupefacente.

Sempre la Compagnia di Faenza, tramite l’Aliquota Radiomobile, ha denunciato uno straniero già noto alle forze dell’ordine per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, minaccia aggravata e danneggiamento. L’uomo è stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta.

Infine, un automobilista è stato denunciato dopo aver causato un incidente notturno in stato di ebbrezza alcolica: per lui è scattato il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo.