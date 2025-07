Tentano di trafugare le offerte dalla chiesa con un metodo rudimentale, ma vengono fermati dai Carabinieri grazie alla segnalazione dei cittadini. È successo nei giorni scorsi a Castel Bolognese, dove i militari della locale Stazione hanno denunciato un uomo di 56 anni, italiano, e una donna di 39, straniera, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio.

I due sono stati sorpresi a rubare le monete contenute nelle cassette delle offerte all’interno della chiesa di San Petronio, utilizzando un metro con nastro adesivo all’estremità, inserito nelle fessure per “pescare” il denaro. L’uomo agiva materialmente, mentre la donna fungeva da palo.

Grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni cittadini e alla presenza già attiva in zona dei Carabinieri per un servizio mirato alla prevenzione dei furti, i due sono stati individuati, fermati e sottoposti a controllo. Addosso avevano numerose monete e gli strumenti utilizzati per il colpo, immediatamente sottoposti a sequestro.

Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

L’Arma dei Carabinieri ha sottolineato ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire risposte tempestive ed efficaci a tutela della collettivi