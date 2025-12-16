L’Amministrazione comunale di Castel Bolognese esprime un sentito ringraziamento a Katia Ponzi, Presidente uscente dell’Associazione Gemellaggi per i dieci anni di impegno, passione e dedizione con cui ha guidato l’associazione.

Nel corso del suo mandato, Katia Ponzi ha saputo rafforzare e valorizzare i rapporti di gemellaggio, promuovendo occasioni di incontro, scambio e amicizia tra comunità diverse, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale e civile della città. Un lavoro portato avanti con costanza e visione, capace di lasciare un segno duraturo nel tessuto della comunità castellana.

Un ringraziamento va anche a tutto il direttivo uscente, che in questi anni ha operato con disponibilità e spirito di servizio, sostenendo le attività dell’associazione e rendendo possibile la realizzazione di numerose iniziative.

L’Amministrazione comunale rivolge infine i migliori auguri di buon lavoro al nuovo direttivo e alla nuova Presidente Fiorenza Conti, con la certezza che sapranno proseguire con entusiasmo e continuità il percorso di apertura, dialogo e valorizzazione dei legami internazionali che da sempre caratterizza l’Associazione Gemellaggi di Castel Bolognese.

Insieme, per continuare a costruire una comunità aperta, coesa e capace di guardare lontano.

«Ringraziamo Katia Ponzi per i dieci anni di impegno alla guida dell’Associazione Gemellaggi e tutto il direttivo uscente per il lavoro svolto con serietà e spirito di servizio. Ai gemellaggi va riconosciuto un valore concreto: costruiscono relazioni, aprono la comunità e rafforzano il senso di appartenenza. Alla nuova Presidente Fiorenza Conti e al nuovo direttivo auguriamo buon lavoro, con l’auspicio di proseguire questo percorso con continuità e responsabilità». dichiarano il Sindaco Luca Della Godenza e la consigliera delegata ai gemellaggi Barbara Orsani