Sono quasi 1.650 le sorgenti luminose di vecchia generazione che verranno riqualificate con tecnologia a led, il tutto con un risparmio energetico annuo di quasi 490mila kWh, pari a 194 tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera ogni anno, corrispondenti al consumo medio annuo di circa 180 famiglie, consentendo un risparmio di 91 TEP.

Questi i dati del progetto di riqualificazione energetica presentato oggi in Comune a Castel Bolognese e progettato da Hera Luce per il Comune di Castel Bolognese. Il contratto, che sarà sottoscritto a metà marzo, prevede un completo restyling di circa un anno, che riconsegnerà ai cittadini un’illuminazione pubblica completamente riqualificata, più efficiente e sostenibile.

Grazie all’intervento di Hera Luce saranno sostituiti quasi tutti i quadri elettrici e ne saranno installati 31 di nuovi, posizionati accanto a quelli esistenti, conformi alle leggi vigenti. Saranno inoltre sostituiti 150 sostegni e relativi bracci, altrettanti plinti e pozzetti, saranno collocati 41 punti di telecontrollo e sarà realizzata una linea interrata lunga 4 km. Il Comune di Castel Bolognese quindi, si appresta a diventare sempre più bello, sicuro e “green”.

L’investimento a carico di Hera Luce è di oltre 1,3 milioni di euro, importo che sarà recuperato con il risparmio energetico ottenuto grazie al relamping di impianti e reti, quindi senza nessun onere per i cittadini.

I vantaggi della nuova illuminazione a LED

L’intervento certamente più rilevante sarà la riqualificazione di quasi 1.520 corpi illuminanti esistenti, che saranno ottimizzati con tecnologia LED di ultima generazione, opportunamente progettati per soddisfare le diverse esigenze illuminotecniche imposte dalle normative vigenti, cui saranno aggiunti altri nuovi apparecchi per illuminare nuove aree.

Le nuove luci permetteranno ogni anno di risparmiare quasi 490mila kWh, che corrispondono a una diminuzione di oltre il 70% rispetto allo stato attuale.

Le nuove luci non sono però positive solo per l’ambiente, infatti, la diminuzione delle emissioni non preclude l’efficienza luminosa degli impianti, anzi, la migliora nettamente aumentando la qualità della luce. Infatti, il LED permette un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di comfort visivo, incrementando la percezione dei colori: queste caratteristiche contribuiranno a garantire il corretto livello d’illuminamento e soprattutto maggior sicurezza. Il progetto prevede infatti 19 attraversamenti pedonali con installazione di punti luce dedicati che consentiranno di illuminare, oltre all’attuale piano orizzontale, anche quello verticale, rendendo visibile il corpo del pedone già dall’area di attesa.

Un’illuminazione sostenibile e circolare, a vantaggio dell’ambiente

Il progetto di riqualificazione energetica proposto da Hera Luce rappresenta un’applicazione concreta dell’economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 dell’agenda sostenibile delle Nazioni Unite, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal e in linea con le politiche di Carbon Neutrality. Infatti, tutti gli interventi a regime consentiranno la trasformazione dell’impianto d’illuminazione in uno completamente green: il 100% dell’energia che lo alimenterà sarà ottenuta da fonti rinnovabili e anche le strutture sono pensate per essere riutilizzate. Infatti, l’analisi della ‘circolarità materica’, che misura quanta parte di ciò che viene impiegato per la realizzazione dell’impianto sia riciclabile, attesta che oltre il 73% dei componenti a fine vita potrà essere inserito nel circuito del riciclo.

“Siamo molto orgogliosi di dare il via al progetto di rinnovo della pubblica illuminazione – spiega il sindaco Luca Della Godenza – un intervento su cui ci eravamo impegnati da tempo e che nei prossimi mesi diventerà realtà. Questo investimento ci permette di raggiungere tre obiettivi fondamentali: garantire una maggiore sicurezza stradale, grazie alla sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologie più efficienti; migliorare la percezione della sicurezza, perché una città ben illuminata è una città più vivibile e accogliente; e infine compiere un salto di qualità nella gestione dell’illuminazione pubblica, con un sistema più moderno e sostenibile, che valorizza luoghi chiave come portici, parchi e attraversamenti pedonali. Si tratta di un intervento concreto che renderà Castel Bolognese ancora di più una città smart, sicura ed efficiente”.