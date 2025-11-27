Il Comune di Castel Bolognese presenta il dossier di candidatura a Capitale del Libro 2025, un documento che, pur non avendo portato all’assegnazione del titolo, rappresenta oggi la base concreta di un progetto culturale che l’Amministrazione intende sviluppare e rendere operativo. L’iniziativa si terrà lunedì 1° dicembre, a partire dalle ore 18, presso la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”.

Il lavoro svolto dagli uffici comunali, grazie alla collaborazione delle realtà associative e commerciali del territorio e con il contributo dello scrittore Cristiano Cavina, ha consentito di immaginare e programmare una visione nuova e partecipata della biblioteca. Tale percorso, sostenuto anche dalla Regione Emilia-Romagna, prosegue con un piano di sviluppo che introduce nuovi strumenti culturali e amplia le opportunità di fruizione per cittadini, studenti e lettori.

Nel corso della serata verranno presentati i nuovi spazi attivati all’interno della Biblioteca: la galleria artistica, progettata per ospitare mostre e iniziative visive; l’emeroteca accessibile ventiquattro ore su ventiquattro, pensata per favorire studio e consultazione in autonomia; e una cabina podcast, destinata alla produzione di contenuti audio e narrazioni collettive. Questi interventi costituiscono la prima concretizzazione delle idee contenute nel dossier, che raccoglie progettualità e proposte da sviluppare nei prossimi anni con l’obiettivo di costruire una biblioteca sempre più innovativa, inclusiva e centrale nella vita della comunità.

Al termine della presentazione seguirà un momento di approfondimento con Cristiano Cavina, che dialogherà con il pubblico presentando il suo nuovo libro “Tropico del Fango” e raccontando l’esperienza di co-progettazione del dossier.