In occasione del 52° Giro podistico della Serra, in programma venerdì 1° novembre 2024 si comunicano la sospensione temporanea della circolazione e il divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni, dalle ore 9:30 sino a cessate esigenze, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti in gara. Le modifiche alla viabilità riguardano la parte di percorso della competizione all’interno del centro abitato nel territorio del comune di Castel Bolognese, nelle seguenti vie e piazze: piazza Bernardi, via Garavini, piazzale Brunelli, via Giovanni XXIII, via Emiliani, via Ghinotta.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

– è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

– è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

– è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

– è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;

– i suddetti divieti ed obblighi sono validi anche per i percorsi pedonali e ciclabili delle strade facenti parte del percorso quando impegnati dai concorrenti in gara.